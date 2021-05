Klare Worte von Victoria Swarovski (27)! Die Moderatorin ist bereits seit 2017 mit ihrer großen Liebe Werner Mürz verheiratet. Allzu viele Details über ihre Beziehung gibt die Blondine aber nicht preis. Kein Wunder also, dass ihre Fans umso begieriger sind, etwas über das Privatleben der Österreicherin zu erfahren, und wild darüber spekulieren. Erst zuletzt vermuteten sie unter dem Outfit der Blondine einen Babybauch – doch diesen Gerüchten hat Vicky sogleich den Wind aus den Segeln genommen!

Am Freitagabend führte die 27-Jährige in einem royalblauen Zweiteiler durch die achte Show von Let's Dance. Zahlreiche Zuschauer bemerkten unter der Hose offenbar eine leichte Wölbung – und sprachen Victoria darauf via Instagram an: "Willst du uns was sagen?", fragte eine Userin der Plattform. Sofort bekam sie von der Kristall-Erbin eine Antwort: "Nope, wieso? Hätte vielleicht das Essen davor weglassen sollen!"

Scheint ganz so, als würden sich die Fans der TV-Beauty dringend Sprösslinge aus dem Hause Swarovski wünschen – und damit sind sie nicht alleine. Wie Vicky erst kürzlich enthüllte, möchte auch ihr Gatte gerne Papa werden: "Wenn es nach meinem Mann ginge, müssten wir nicht länger mit dem Nachwuchs warten!" Sie selbst wolle sich aber am liebsten noch etwas Zeit lassen.

