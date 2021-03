Könnte es bald Nachwuchs bei Victoria Swarovski (27) und ihrem Mann geben? Die Let's Dance-Moderatorin ist seit 2017 mit Werner Mürz verheiratet. Die beiden geben nur selten Details aus ihrem Privatleben preis, und so ist nur wenig darüber bekannt – doch jetzt machte die Swarovski-Erbin eine Ausnahme. In einem Interview spricht sie nun ganz offen über ihre Familienplanung und enthüllt dabei: Vor allem ihr Gatte wünsche sich möglichst schnell ein Kind.

"Werner und ich sind sehr glücklich verheiratet, und wenn es nach meinem Mann ginge, müssten wir nicht länger mit dem Nachwuchs warten", plaudert die gebürtige Österreicherin gegenüber Bunte aus. Und wie denkt Victoria darüber – sieht sie sich in der näheren Zukunft als Schwangere? Sie wolle sich definitiv noch etwas Zeit lassen, bis sie Mama werde. "Es gibt ja nie den perfekten Zeitpunkt für Mann und Frau, aber ich denke, dass ich noch etwas Zeit habe", erklärt die TV-Moderatorin.

Die 27-Jährige könne sich allerdings vorstellen, spätestens mit 30 Mutter zu sein. Bis es aber so weit sei und sie ihr eigenes Baby in den Armen hält, sorge sie erst einmal für jemand anderen: ihren Hund Winnie. "Ein bisschen üben wir jetzt also, die Verantwortung für ein kleines Lebewesen zu tragen", erzählt Victoria.

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und ihr Mann Werner Mürz

Getty Images Victoria Swarovski und Werner Mürz

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und ihr Hund Winnie im März 2021

