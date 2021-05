Safiyya Vorajee (33) ist in tiefer Trauer. Vor wenigen Tagen mussten die gelernte Krankenschwester und ihr Partner, der ehemalige Profifußballer Ashley Cain (30), für immer Abschied von ihrer acht Monate alten Tochter Azaylia Diamond nehmen. Sie hatte den Kampf gegen eine aggressive Art der Leukämie verloren. Dieser Verlust ist für ihre Eltern nur schwer zu verkraften. Jetzt beschrieb Safiyya, wie sehr dieser Verlust sie schmerzt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige ein Video von sich, in dem sie sehr mitgenommen aussieht. "Morgens aufzustehen hat sich noch nie so schwer angefühlt. Der Schmerz, der mich trifft, wenn ich meine Augen öffne, ist unerträglich", erklärte die Britin. Sie wünsche sich, dass alles einfach nur ein Traum sei. "Ich vermisse dich Azaylia", fasste Safiyya zusammen.

In einer weiteren Sequenz widmete die Brünette ihrer verstorbenen Tochter liebevolle Worte: "Azaylia, du bist so unglaublich. Du hast mein Leben verändert. Ich bin sehr stolz auf dich." Doch ohne sie fühle Safiyya sich sehr verloren. "Aber ich weiß, dass du mir jederzeit nahe bist", erklärte sie weiter.

