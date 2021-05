Ganz eindeutig: Toni Garrn (28) möchte ihren Babybauch nicht mehr verstecken! Im vergangenen März gaben das Topmodel und Gatte Alex Pettyfer (31) bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Bevor sie die freudigen Neuigkeiten öffentlich machten, hatte Toni ihre stetig wachsende Körpermitte gekonnt vor neugierigen Blicken in der Öffentlichkeit verborgen. Das Versteckspiel hat inzwischen zum Glück längst ein Ende. Jetzt setzt Toni ihren Bauch besonders gekonnt in Szene.

Als national sowie international erfolgreiches Model weiß die Blondine selbstverständlich genau, wie sie sich und ihre Kugel am besten inszeniert. Das macht die Schönheit auch mit einem neuen Posting deutlich. Auf Instagram teilt sie ein Foto, das sie ganz natürlich zeigt – mit nassen Haaren und ungeschminkt im Bademantel. Das Frottee-Kleidungsstück lässt sie an einer Stelle gekonnt auseinanderfallen – natürlich um ihre Bauchgegend herum. So können Tonis Follower einen Blick auf ihre Körpermitte erhaschen.

Dieser Anblick gefällt nicht nur Tonis Followern, sondern auch ihren Promi-Freundinnen. Die Topmodels Maria Borges (28), Jourdan Dunn (30) und Alana Zimmer kommentieren mit Herz-Emojis.

Toni Garrn und Alex Pettyfer

Toni Garrn, September 2019

Jourdan Dunn bei den EMAs

