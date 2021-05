Bei Mario Novembre (21) könnte es in Sachen Karriere derzeit kaum besser laufen! Nach seiner Teilnahme bei The Voice Kids startete der Sänger voll durch: Der Hottie machte sich nicht nur auf der Internetplattform TikTok einen Namen, sondern ergatterte auch eine Rolle in der Webserie Das Internat. Musikalisch sorgte Mario vor wenigen Tagen mit seiner Single "Allein Sein" für einen neuen Ohrwurm – und der wird ordentlich gestreamt!

Bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung geht der Song regelrecht durch die Decke – das lässt sich auch anhand der Aufrufzahlen belegen: Bei Spotify ist die Single inzwischen über drei Millionen Mal geklickt und angehört worden. Ein Erfolg, der Mario selbst überrascht, wie er gegenüber Promiflash verriet: "Ich hätte niemals damit gerechnet! Ich freue mich wirklich mega über diesen riesigen Support von allen Seiten." Sogar Musikerkollegen wie Pietro Lombardi (28) pushen Marios Song fleißig im Netz.

"Ich bin wirklich sehr dankbar und freue mich sehr, dass alle 'Allein sein' so feiern", schwärmte Mario überglücklich. Auch für den dazugehörigen Musikclip ließ sich der 21-Jährige etwas ganz Besonderes einfallen: Nicht nur sein langjähriger Freund und TikTok-Megastar Avemoves ist zu sehen – auch Marios Serienkollegin Payton Ramolla (21) bekam einen Part im Video.

Anzeige

Instagram / marionovembre Mario Novembre mit einem Hund

Anzeige

Instagram / marionovembre Mario Novembre und Pietro Lombardi

Anzeige

Instagram / payton.r Payton Ramolla, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de