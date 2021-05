Diese Reaktion wollte Justin Bieber (27) vermutlich nicht bei Victoria Beckham (47) hervorrufen! Im Jahr 2019 gründete der Popstar sein eigenes Klamotten-Label namens The House of Drew. Hierfür hat der Mädchenschwarm unter anderem auch in Zusammenarbeit mit dem Label Crocs Kunststoffschlappen entworfen. Ein paar seiner neusten Kreationen hat er nun offenbar als Werbegeschenk an verschiedene Stars verschickt – höchstwahrscheinlich in der Hoffnung, dass diese ganz angetan davon sind und sie stolz tragen. Doch Victoria, die selbst schon lange eine anerkannte Modeschöpferin ist, kann über Justins Gummilatschen leider nur lachen...

In ihrer Instagram-Story bedankte die Liebste von David Beckham (46) sich zwar für das Geschenk – konnte ihr Kichern währenddessen aber nicht unterdrücken. Während sie die fliederfarbenen Latschen filmte, betonte Vic gackernd: "Das ist so nett von Justin, mir ein Paar Crocs zu schicken – ich habe nur noch nie welche getragen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das hat mich wirklich zum Lachen gebracht." Abschließend beteuerte Posh Spice: "Aber es ist ja der Gedanke, der zählt. Herzlichen Dank!"

Vic setzte sogar noch einen drauf – und ließ ihre Fans zum Schluss abstimmen: Glauben sie, dass sie die ausgefallenen Crocs jemals anziehen wird? Aus ihrem Tonfall war deutlich herauszuhören, dass die Antwort wohl "Nein" lautet. Justin hat bisher nicht auf ihre Story reagiert. Was denkt ihr: Wird er mit Victorias Reaktion auf sein Geschenk gut umgehen können oder beleidigt sein? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / victoriabeckham Justin Biebers Crocs für Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Justin Biebers Crocs für Victoria Beckham

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Musiker

