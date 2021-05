Harry Potter-Star Tom Felton (33), der in der Filmreihe den fiesen Nachwuchszauberer Draco Malfoy verkörpert, ist im echten Leben ein richtiger Spaßvogel. Regelmäßig postet er private Einblicke in sein Leben jenseits der großen Leinwand und nimmt sich dabei nicht allzu ernst. Seine neueste Aktion dürfte allerdings vor allem deutsche Fans in Staunen versetzen: Die Person auf dem Bild sieht doch tatsächlich aus wie "Tatort"-Star Jan Josef Liefers (56)!

Da waren Follower, die sowohl Tom als auch Jan Josef bei Instagram folgen, beim Scrollen durch die Timeline wohl ziemlich baff: Auf dem Bild schneidet ein bebrillter Mann mit Bart eine Grimasse und schaut durch eine Guckloch-Leinwand zwischen zwei kecken Erdmännchen. "Better than a ferret" steht neben dem Foto – zu Deutsch "Besser als ein Frettchen". Nanu, seit wann postet Jan Josef Liefers denn auf Englisch? Und warum Frettchen? Schnell wird klar: Das Bild hat gar nicht Jan Josef, sondern der britische Schauspieler Tom Felton gepostet, der damit auf seine Verwandlungsszene bei "Harry Potter" anspielt!

Einer deutschen Followerin von Tom fiel die Ähnlichkeit sofort ins Auge: "Irgendwer aus Deutschland hier? Hab erst gedacht, das wäre ein Foto von Jan Josef Liefers", kommentierte sie mit einem lachenden Smiley. Wenn man sich den beliebten Münsteraner "Tatort" in Erinnerung ruft, könnte Tom wohl tatsächlich als Double von Rechtsmediziner Professor Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne durchgehen.

ActionPress Jan Josef Liefers im Juni 2019 in München

Getty Images Tom Felton, Schauspieler

Getty Images Jan Josef Liefers, Schauspieler

