Tom Felton (33) schwelgt in Kindheitserinnerungen! Der Schauspieler stand insgesamt zehn Jahre für die berühmten Harry Potter-Filme vor der Kamera. Dabei wurde er durch seine Rolle des Zauberers Draco Malfoy weltberühmt. Obwohl er in den Streifen eher einen bösen Charakter spielt, entwickelte er sich im Laufe der Jahre zu einer der beliebtesten Figuren der Filmreihe. Auch heute noch denkt der 33-Jährige gern an die Zeit zurück und teilt deshalb jetzt einen alten Schnappschuss vom Set!

Auf seinem Instagram-Account zeigt der Schauspieler nun eine Momentaufnahme, auf der er zusammen mit den Co-Stars Emma Watson (30) und Alfred Enoch (32) zu sehen ist. Emma verkörperte damals die Hexe Hermine Granger, während Alfred jahrelang den Zauberei-Schüler Dean Thomas spielte. Wann genau der Schnappschuss gemacht wurde, ist zwar unklar – aber zum Zeitpunkt der Premiere des ersten "Harry Potter"-Films war Tom laut dem Magazin MailOnline 14 Jahre alt, während Alfred noch zwölf und Emma sogar erst elf Jahre alt waren. Auf dem Foto sitzen die blutjungen Darsteller an einem Tisch, auf dem womöglich ihre damaligen Skripte liegen, und grinsen in die Kamera.

Passend zu dem Beitrag postet der 33-Jährige Schlangen- und Löwen-Emojis, die für die Hogwarts-Häuser Gryffindor und Slytherin stehen sollen. Und auch Toms Follower zeigen sich von dem Foto begeistert. "Du machst uns ganz emotional, bitte hör auf, ich weine schon" und "Schaut meine Königin Hermine an", lauten nur zwei der unzähligen Kommentare von eingeschweißten "Harry Potter"-Fans unter dem Post.

Instagram / t22felton Tom Felton

ActionPress/ Munawar Hosain Jason Isaacs & Tom Felton als Lucius & Draco Malfoy in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

ActionPress Tom Felton, Schauspieler

