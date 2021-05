Stürmische Küsse zwischen Heidi Montag (34) und Spencer Pratt (37)! Die The Hills-Stars sind ein absolutes Traumpaar. Nachdem die beiden sich 2008 still und heimlich das Jawort gegeben hatten, erneuerten sie ihr Eheversprechen zehn Jahre später noch einmal. Auch weitere vier Jahre später bekommen Spencer und Heidi noch immer nicht genug voneinander – ganz im Gegenteil. Die Eltern eines Sohnes fielen nun auf offener Straße übereinander her!

Diese Bilder gleichen fast schon einem schnulzigen Hollywoodfilm – zeigen aber, wie scharf die einstigen Celebrity Big Brother-Teilnehmer noch immer aufeinander sind. Heidi und Spencer wurden am Montag dabei fotografiert, wie sie ihr Auto in Los Angeles verließen. Kaum aus dem Wagen ausgestiegen, ging es richtig zur Sache. Erst gaben die 34-Jährige und ihr drei Jahre älterer Ehemann sich nur einen Schmatzer. Nachdem sich beide einen Mundschtz aufgesetzt hatten, legten sie allerdings mit einem wilden Lippenbekenntnis nach.

Der Grund für den Knutschanfall könnte ihr zwölfter Hochzeitstag sein, der an diesem Tag war. Auch auf Instagram drückten die beiden aus, wie sehr sie einander lieben. "So viele Jahre voller Liebe, Spaß, Lachen, gemeisterter Hindernisse und erstaunlicher Erinnerungen", schrieb beispielsweise Heidi zu Fotos ihrer zweiten Hochzeit im Jahr 2008.

Getty Images Spencer Pratt und Heidi Montag mit ihrem Sohn, Juni 2019

MEGA Heidi Montag und Spencer Pratt

Instagram / heidimontag Spencer Pratt und Heidi Montag, Reality-TV-Bekanntheiten

