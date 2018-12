So süß haben sie ihren Treueschwur erneuert! Reality-TV-Star Heidi Montag (32) hat ihren Freund Spencer Pratt (35) 2008 still und heimlich in Mexiko geheiratet – im April 2009 gaben sie sich dann auch in einer riesigen kirchlichen Trauung das Jawort. Mit über 300 Freunden und Verwandten feierten die Turteltauben damals die Zeremonie in einer presbyterianischen Kirche in Pasadena. Zum zehnjährigen Ehejubiläum haben sich die beiden etwas Tolles einfallen lassen: Spencer und Heidi haben ihr Eheversprechen erneuert!

Am 19. Dezember gelobten sich Spencer und Heidi in einer intimen Außenzeremonie an der Küste von Santa Barbara erneut ewige Liebe und Treue, wie E! News berichtet. Zu dem Anlass schmiss sich die The Hills-Beauty erneut in ein weißes Brautkleid – jedoch in eine etwas aufreizendere Variante. Heidi trug nämlich ein Mini-Dress, lediglich ein durchsichtiger Tüllrock umhüllte ihre Beine. Neben ihren Familien waren auch etliche Promis unter den Gästen, wie unter anderem Schauspielerin Mischa Barton (32) oder TV-Beauty Audrina Patridge (33). Begleitet wurde das Spektakel von TV-Kameras, vermutlich werden die Aufnahmen bei der Neuauflage von "The Hills" veröffentlicht.

Ein besonderes Anliegen war es den beiden, dass ihr gemeinsamer Sohn mit eingebunden wurde. Im Oktober 2017 kam ihr kleiner Junge Gunner Stone (1) zur Welt und steht seitdem im Mittelpunkt des Lebens des TV-Pärchens.

Lia Toby/WENN.com Heidi Montag und Spencer Pratt

WENN Spencer Pratt und Heid Montag bei ihrer kirchlichen Trauung 2009

Instagram / spencerpratt Spencer Pratt und Heidi Montag mit ihrem Sohn Gunner

