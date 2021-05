Dass Kim Kardashian (40) auf großem Fuß lebt, ist kein Geheimnis. Mit dem US-Rapper Kanye West (43), von dem sie sich momentan scheiden lässt, hat die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit vier Kinder bekommen: North (7), Chicago (3), Saint (5) und Psalm (1). Genau wie das Model führen auch ihre Kids ein ziemlich luxuriöses Leben. Und darauf ist die US-Amerikanerin offenbar mächtig stolz: Im Netz präsentiert Kim jetzt den stattlichen Fuhrpark ihrer Sprösslinge.

Auf Instagram teilt die Vierfach-Mama nun einen Schnappschuss von den Fahrzeugen ihrer Abkömmlinge: Insgesamt zehn Kinderautos darf die Kardashian-Rasselbande ihr Eigentum nennen! Zu der riesigen Sammlung gehören neben einem pinkfarbenen Wagen von Mercedes Benz auch ein roter Mustang und ein orangefarbener Lambhorgini. Günstig sind die Spielwaren der Marken nach wohl kaum. Einer der Monster-Trucks in der Kindergarage soll allein schon rund 400 Dollar gekostet haben, was umgerechnet rund 330 Euro entspricht.

Seitdem Kim nach sieben Jahre Ehe im Februar offiziell die Scheidung von Kanye eingereicht hatte, bewies sie immer wieder im Netz, dass sie den Mama-Alltag auch ohne Mann gewuppt bekommt: Sie teilte beispielsweise Fotos von einem gemütlichen Abend mit ihrem Nachwuchs. Auch ein gemeinsamer Urlaub mit den Kindern scheint für die Single-Lady kein Problem darzustellen, wie zumindest einige Momentaufnahmen Anfang April vermuten ließen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Fuhrpark für ihre Kinder

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern

