Wird Evanthia Benetatou (29) ihr Baby alleine großziehen? Vor einigen Tagen gab die Reality-TV-Darstellerin im Netz unter Tränen an, dass ihr Verlobter Chris Broy eine räumliche Trennung von ihr wünsche. Daraufhin deutete die schwangere Beauty nun an, dass möglicherweise eine andere Frau der Grund für das Zerwürfnis zwischen ihr und Chris sei. Jetzt teilt Eva einen Songtext, der deutlich machen könnte: Sie schafft die Kindererziehung auch alleine!

"Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffe nennt sich unser Verstand", lauten die Zeilen des Songs "Was wir alleine nicht schaffen" von Xavier Naidoo (49), mit denen Eva ihr Instagram-Video untermalt. In diesem filmt die gebürtige Griechin, wie ein Hund ihr zu Füßen liegt und sie ihren Babybauch sanft streichelt.

Die Songzeilen unterstreichen offenbar die aktuelle Lebenssituation, in der sich Eva und ihr ungeborenes Baby befinden. Sollten die einstige Der Bachelor-Kandidatin und Chris nicht wieder zueinanderfinden, wird sie wohl zu einer alleinerziehenden Mama. "Ich weiß, dass ich das auch alleine schaffe. […] Aber es tut trotzdem weh", drückte Eva dahingehend ihre Gefühlslage bei Guten Morgen Deutschland aus.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit einem Hund

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Eva Benetatou

