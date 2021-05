Da knistert es doch zwischen Miley Cyrus (28) und The Kid Laroi (17)! Die Sängerin und der aufstrebende Rapper brachten am vergangenen Freitag ihr erstes gemeinsames Feature auf den Markt – einen Remix von Larois Hit-Single "Without You", auf der nun auch die Stimme der Ex von Chris Hemsworth (37) zu hören ist. Passend dazu veröffentlichten die beiden Künstler auch ein gemeinsames Musikvideo, in dem sie sich ziemlich vertraut zeigten. Dabei ist Miley doch satte elf Jahre älter als der minderjährige Australier!

Schon über zwei Millionen Menschen haben sich auf YouTube den Clip zu "Without You" angesehen. Darin kuscheln die beiden Protagonisten ziemlich eng miteinander – am Lagerfeuer sitzt die 28-jährige Miley sogar kurz auf dem Schoß des Teenagers! In den Kommentaren amüsierten sich die Fans schon prächtig über das ungleiche Duo: "Kid Laroi ist 17 Jahre alt – sei vorsichtig, Miley!" oder "Bin ich der Einzige, der es unangenehm findet, wie nahe sich die beiden in dem Video kommen? Immerhin ist sie 28 und er 17" lauten nur zwei der irritierten Reaktionen.

Für Laroi ist das Feature mit Miley ein wahrgewordener Traum, wie er vor Kurzem in einem Interview mit Variety erklärte – schließlich sei er mit der Blondine quasi aufgewachsen! "Sie ist so unglaublich cool! Ich erinnere mich noch daran, als meine Cousinen mich dazu gezwungen haben, Hannah Montana zu schauen. Also war die Zusammenarbeit mit ihr echt cool", erzählte er dem Magazin.

