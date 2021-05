Evanthia Benetatou (29) erhebt schwere Vorwürfe gegen Chris Broy! In einem aktuellen Interview erklärt die Ex-Sommerhaus-Kandidatin, dass eine weibliche Bezugsperson während des Kampf der Realitystars-Drehs in Thailand Schuld am Bruch mit ihrem Partner sei. Nachdem ihr Freund von der sechswöchigen Produktion zurückgekehrt war, habe sie ihn nicht wiedererkannt: "Er hat mir den Eindruck und das Gefühl vermittelt, dass er sich emotional in etwas anderem verrannt und sich verloren hat mir gegenüber. Man muss ja auch irgendwo einen Halt finden und haben, aber danach wäre für mich Schluss gewesen", erklärt sie in einem RTL-Interview.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de