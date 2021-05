Ihre größte Leidenschaft war es, Basketball zu spielen. Der Lakers-Spieler Kobe Bryant (✝41) hatte am 26. Januar 2020 vor, gemeinsam mit seiner Tochter, dem Nachwuchstalent Gianna (✝13), zu einem Turnier zu fliegen. Der als "Black Mamba" bekannte Spieler und seine Tochter, die er auch liebevoll "Mambacita" nannte, starben auf dem Weg dorthin jedoch, weil ihr Helikopter abstürzte. Die hinterbliebenen Angehörigen, allen voran Kobes Witwe Vanessa (38) und deren weitere Töchter, gedenken der verstorbenen Teenagerin nun auf rührende Weise.

Zu Ehren Giannas, die am 1. Mai 2021 fünfzehn Jahre alt geworden wäre, brachte Vanessa kürzlich eine Modelinie heraus. Sportanzüge in Batik-Optik mit der Aufschrift "Mambacita" und Gigis Trikotnummer werden dafür sorgen, dass das Andenken an die Tochter von Vanessa auf so manchem Sportplatz weiterlebt. Auf Instagram präsentieren Vanessa und ihre Töchter Natalia (18) und Capri die stylishe Kollektion und schreiben, dass der Verkaufserlös zu 100 Prozent an ihre Wohltätigkeitsorganisation "Mambacita Sports Foundation" gehen wird.

Die Fans sind begeistert von der neuen Modelinie! Unter ihnen sind auch einige Prominente Mambacita-Unterstützer. Nicht nur Vanessas enge Freundin, die Sängerin Ciara (35), sondern auch Kim Kardashian (40), Cindy Crawford (55), Kate Hudson (42), Eva Mendes (47) und das Team der Los Angeles Lakers zeigen sich gerne in dem Outfit, das Gigi ehren soll.

Instagram / nataliabryant Natalia Bryant im Januar 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Model

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford, Model

