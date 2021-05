Vanessa Bryants (38) Welt wurde im Winter 2020 vollkommen auf den Kopf gestellt. Am 26. Januar waren ihr Ehemann, der Basketball-Star Kobe Bryant (✝41), und ihre Tochter Gianna (✝13) bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Die vierfache Mutter bemüht sich seitdem, die Erinnerung an die beiden aufrechtzuerhalten. So auch an Gigis Geburtstag, zu dem Vanessa rührende Worte an ihr Mädchen richtet.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 38-Jährige am Samstag ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter zu deren Kindertagen zeigt. Zu der süßen Aufnahme schrieb Vanessa ganz emotional: "Liebe Gianna, alles Gute zum 15. Geburtstag. Ich liebe dich. Ich vermisse dich jeden Tag. Ich wünschte, du wärst hier bei uns!" Mit ihrem Posting rührte die Kalifornierin ihre Fans wohl zu Tränen – mehr als 1,5 Millionen User versahen den Beitrag mit einem Like.

Anlässlich Giannas Geburtstag präsentierte Vanessa ihrer Community zudem ein besonderes "Geschenk": Zu Ehren ihrer verstorbenen Tochter bringt die Powerfrau gemeinsam mit einer Modemarke eine Kollektion heraus, deren Einnahmen an die gemeinnützige Mambacita-Stiftung gehen, die wiederum Frauen in der Sportbranche unterstützt. "Gigi wollte immer die Art und Weise verändern, auf die Frauen im Sport gesehen werden", erklärte Vanessa.

Instagram / vanessabryant Gianna und Vanessa Bryant

Getty Images Vanessa Bryant und Kobe Bryant im November 2019

Instagram / vanessabryant Vanessa Bryant mit ihrer Tochter Gigi

