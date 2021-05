Für sie war die Show der Anfang ihres Megaerfolgs: Im September 2019 stellten drei Erfinder bei Die Höhle der Löwen mit Taste Hero ein Produkt vor, das Flaschenbier beim Eingießen auf die Kohlensäure einwirkt. Dadurch entstehe der Geschmack eines frisch gezapften Bieres. Auch wenn Ralf Dümmels (54) Deals anscheinend nicht immer zum Kassenschlager avancieren, lag er bei diesem Investment offenbar richtig: Promiflash verrieten die Gründer, dass es mit ihrem Löwen richtig gut läuft.

"Als Erfinder ist es ein wahnsinniges Gefühl, das eigene Produkt auf dem Markt zu sehen", freuten sich Thorsten Schäfer, Jürgen Schade und Jana Schade vom Taste-Hero-Team im Promiflash-Interview. Durch Kooperationen mit einer Brauerei und mehrere Vereinen der Fußball-Bundesliga seien die Verkaufszahlen rasch in die Höhe geschnellt, berichteten die Unternehmer: "Mittlerweile haben wir über 1,5 Millionen Stück verkauft und einen Handelsumsatz von über acht Millionen Euro erreicht." Als nächster Schritt werde der Sprung nach Übersee vorbereitet, verrieten die Gründer. Demnach solle das Produkt dann auch in den USA in den Regalen stehen.

Einen großen Anteil am Erfolg habe auch ihr Investor, betonten die Start-up-Entwickler: "Als junges Unternehmen mit einem neuen Produkt auf dem Markt ist Ralf mit seinem Team ein Riesengewinn." Mit ihm an ihrer Seite hätten sie das Gefühl eines "Rund-um-sorglos-Pakets", sagten sie abschließend.

Hauter,Katrin / ActionPress Ralf Dümmel, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Instagram / tasteheroofficial Das "Die Höhle der Löwen"-Produkt Taste Hero

Wenzel, Georg / ActionPress Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

