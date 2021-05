Blinde Verlobungen bei 5 Senses for Love! Das Konzept der neuen Datingshow sieht vor, dass man sich mit allen Sinnen außer dem des Sehens kennenlernt. Sollte alles stimmig sein, kann man sich verloben und bekommt sich erst danach das erste Mal zu Gesicht. Eines der Ringe tauschenden Pärchen bilden Sabrina (28) und Mehmet (29). Im Gespräch mit Promiflash verriet Sabrina nun selbst, warum sie den Antrag eines Mannes annahm, den sie vorher noch nie gesehen hatte.

"Es klingt verrückt und für Außenstehende schwer nachzuempfinden, was man nach nur einmal schnuppern, einmal sprechen, einmal blind fühlen, fühlt. Da sind Gefühle, die ich vorher niemals so empfunden habe und niemals damit gerechnet hätte, so etwas jemals zu fühlen für einen 'noch' fremden Mann", versuchte das Pferdemädchen im Promiflash-Interview seine Gefühlslage zu beschreiben. Mehmet habe sich von Null auf Hundert vertraut angefühlt, und außerdem habe die Beauty den Eindruck gehabt, als kenne sie ihn schon ewig. Dazu haben beide am selben Tag Geburtstag, und ihre Herzen schlagen laut der Blondine im gleichen Takt.

In Folge drei geht es für die beiden auf Liebesreise nach Griechenland, wo sie sich besser kennenlernen können. Ob sie am Ende wirklich im TV vor den Altar schreiten werden, zeigt sich dann in ein paar Wochen.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Sabrina von "5 Senses for Love"

Anzeige

Instagram / 5sensesformehmo Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / 5sensesformehmo Mehmet von "5 Senses for Love"

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Sabrina so schnell in Mehmet verlieben würde? Ja, das hat man gesehen! Nein, voll verrückt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de