Diese zwei haben sich gegenseitig den Kopf verdreht: 5 Senses for Love-Teilnehmer Mehmet und Sabrina, auch Mina genannt, wagten das Experiment der Sinne im TV. Nach Dates, bei denen sie sich nur hören, fühlen, riechen und schmecken konnten, machte Mehmet Mina noch hinter verschlossenen Türen einen Antrag, den sie freudestrahlend annahm. Die Begeisterung nach dem Öffnen der Türen war groß: Beide schienen sehr geflasht von ihrem Gegenüber. Jetzt gab es nach der gestrigen Folge erstmals Bilder des Pärchens zu sehen!

"Wir sind verrückt, so verrückt!", jauchzt Mina, als sie Mehmet zum ersten Mal nach ihrem Ja in die Arme fällt – die Freude des frisch verliebten Paares ist nicht zu übersehen. Ob ihre Beziehung auch nach dem Experiment Bestand haben wird, dürfen Sabrina und Mehmet schon mal während eines Griechenland-Urlaubs testen, der in der nächsten Folge zu sehen sein wird. Doch jetzt gibt es bereits eine kleine Sneakpreview: Mehmet teilte süße Bilder der beiden in seiner Instagram-Story. Auch nach dem Ende des Experiments wirken Mehmet und Sabrina auf den Fotos überglücklich.

Und das, obwohl Mehmet sich anfangs nicht zwischen zwei Frauen entscheiden konnte! Über seine Wahl ist der 28-Jährige jetzt aber sehr glücklich: "Ich habe alles richtig gemacht", verrät er. Bleiben die beiden Turteltäubchen weiterhin so happy, können sie bald – neben der Hochzeit –sogar ihren Geburtstag zusammen feiern: Lustigerweise werden beide nämlich am selben Tag ein Jahr älter.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Instagram / 5sensesformehmo Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Teilnehmer

Anzeige

TVNow Sabrina Mina bei "Temptation Island" 2020

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidat Mehmet

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de