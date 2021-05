Dieser Dienstagabend steht bei Vox ganz im Zeichen von Deutsch-Rap und Frauenpower! In den beiden vergangenen Wochen boten bereits der Eurodance-Künstler DJ BoBo (53) und der Popsänger Joris (31) bei Sing meinen Song ihre Hits zum Tausch an. Und wer hat heute das Vergnügen? Nura (32)! Sie darf sich nun überraschen lassen, was ihre sechs Mitstreiter aus ihren Werken zaubern. Diese Lieder der Rapperin werden die Musiker zum Besten geben...

Gentleman (47) wird ihren 2019er Hit "Kein Bock" singen und der neue Gastgeber Johannes Oerding (39) wird "Ohne Sinn" performen. DJ BoBo hingegen hat sich einen von Nuras Songs über Body-Positivity ausgesucht: Er wird "On Fleek" seine ganz persönliche Note verleihen. Stefanie Heinzmann (32) wird beim dritten Tauschkonzert den Track "Babe" neu interpretieren. Und Ian Hooper wagt sich an "Auf der Suche" – ein sehr persönliches Stück aus der Feder der 32-Jährigen.

Die Zuschauer dürfen auch sehr gespannt sein, wenn Joris die "Sing meinen Song"-Bühne betritt, da er "Habibi" singen wird. Und noch mehr: Nura selbst hat sich dazu entschieden, ihr neues Lied "Niemals Stress mit Bullen" zum Besten zu geben.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Rapperin Nura

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2021

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Gentleman, Johannes Oerding, Nura, Stefanie Heinzmann, Joris, Ian Hooper und DJ BoBo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de