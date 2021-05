Zeit für genüssliche Zweisamkeit bei Josh Duhamel (48) und seiner Freundin Audra Mari! Der Hollywood-Schauspieler und das Model begannen im Mai 2019 zu daten und scheinen seitdem sehr glücklich miteinander zu sein. Ihre Beziehung behalten Josh und Audra aber überwiegend für sich, gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit gehören eher der Seltenheit an. Nun wurden die beiden aber bei einem Restaurantbesuch von Paparazzi erwischt – vertrautes Händchenhalten inklusive.

Der "Think Like A Dog"-Darsteller lud seine 21 Jahre jüngere Modelfreundin am Sonntag in das beliebte Promi-Restaurant Nobu in Malibu zu einer Runde Sushi ein. Dafür schmiss sich das attraktive Paar ordentlich in Schale. Die Misswahl-Beauty trugt ein blaues Mini-Satinkleid und Josh entschied sich für einen Anzug – die oberen Knöpfe des Hemds waren leger aufgeknöpft. Die beiden wirkten wie frisch verliebte Teenager, die Händchen hielten und sich verliebte Blicke zuwarfen.

Kurz bevor Josh anfing, das Model zu daten, war er zehn Jahre mit der Sängerin Fergie (46) liiert. Die beiden haben ein gemeinsames Kind – ihr Sohn kam im August 2013 zur Welt.

Anzeige

ActionPress/ X17online.com Audra Mari und Josh Duhamel

Anzeige

Getty Images Schauspieler Josh Duhamel

Anzeige

Getty Images Fergie und Josh Duhamel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de