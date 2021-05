Ist Michael Heide mit seinem Die Höhle der Löwen-Investor zufrieden? Der Malermeister stellte den Unternehmern Georg Kofler (64), Carsten Maschmeyer (61) und Co. in der vergangenen Folge der Gründer-Show seine selbst erfundene Tapezierbürste SmartQ vor – ein Werkzeug, das vor allem Maler- und Tapezierarbeiten erleichtern soll. Die Investoren Dagmar Wöhrl (66), Nils Glagau (45) und Ralf Dümmel (54) waren von dieser Idee begeistert und wollten in Michaels Geschäft einsteigen – Letzterer erhielt den Zuschlag. Doch wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den beiden?

Im Promiflash-Interview erzählte Michael, dass Ralf schon vor seinem TV-Auftritt sein Lieblingsinvestor gewesen sei: "Mit ihm zusammenzuarbeiten ist eine Riesenchance für unser Produkt, da wir mit ihm in den Handel kommen und so vielen Menschen unsere Erfindung präsentieren können." Sein Start-up stehe in persönlichem Kontakt mit Ralf und seinem ganzen Team. "Wir haben mit sämtlichen Abteilungen von DS Produkte [Anm. d. Red.: Ralfs Unternehmen] zu tun und fühlen uns dort gut aufgehoben. Es ist eine tolle Zeit!", fasste der SmartQ-Gründer zusammen.

Mittlerweile ist Michaels Tapezierbürste tatsächlich im Verkauf erhältlich – und darauf ist er mächtig stolz: "Es ist so unglaublich, wenn du dein Produkt auf einmal überall stehen siehst." Nun hoffe er nur noch auf eine positive Resonanz der Kunden.

