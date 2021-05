Er lernt es offenbar einfach nicht! Khloé Kardashians (36) Freund Tristan Thompson (30) sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Wirbel: Zuerst betrog er Khloékurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter im Jahr 2018, dann wurde er kurz danach erneut mit einer anderen Frau, Kylie Jenners (23) früherer BFF Jordyn Woods (23), gesehen. Nach einer längeren Trennung schien es bei den beiden jedoch wieder gut zu laufen – bis jetzt. Nach schweren Untreue-Vorwürfen gegen Tristan hat Khloé nun ihren Diamantring abgelegt!

Die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit hat in den vergangenen Wochen stets ihren teuren Verlobungsring getragen. Doch in ihren aktuellen Instagram-Storys fehlt davon jede Spur. Dass sie den Ring nicht in ihrem Fitness-Video trägt, liegt vielleicht noch nahe, jedoch sieht man ihn auch nicht in anderen Videos, in denen sie ihre Hände deutlich zeigt! Und das ist nicht das einzige Indiz dafür, dass die Gerüchte um Tristans Untreue stimmen könnten.

Sydney Chase, die in einem Podcast von ihrer angeblichen Affäre mit Tristan erzählte, soll am Samstag Screenshots vom Instagram-Chat mit Khloé gepostet und kurz danach gleich wieder gelöscht haben. Nach einem "Hey Sydney, ich bin's, Khloé", sind weitere Sätze einer Nachricht übermalt. In einer anderen Message bittet Khloé Sydney um die Geheimhaltung des Chats. Dass sie sich mit Sydney über die aktuellen Gerüchte austauscht, ist stark anzunehmen.

Instagram / khloekardashian Reality-TV-Star Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Realitystar

Instagram / sydneychasexo Sydney Chase, Model

