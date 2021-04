Endlich präsentiert Khloé Kardashian (36) ihren Verlobungsring in voller Größe! Die Influencerin hatte mit dem Schmuckstück schon vor Wochen für Aufsehen gesorgt. Als sie sich das erste Mal damit im Netz präsentierte, mutmaßten ihre Fans dahinter direkt eine Verlobung mit Tristan Thompson (30). Und tatsächlich – sie bestätigte, den nächsten Schritt gewagt zu haben. Nach den News postet die US-Amerikanerin auch endlich eine Nahaufnahme des kostbaren Edelsteins!

Der Ring stellt die bunt lackierten Fingernägel der Unternehmerin in den Schatten – ihre ganze Instagram-Community hat nur noch Augen für den Diamanten an ihrer Hand. Riesengroß und in Tropfenform glitzert er in der Sonne. Das Foto ziert sie allerdings nicht mit einer offiziellen Bestätigung der Verlobung – darauf müssen ihre Follower nach wie vor warten. Stattdessen fügte sie einfach ein paar bunte Herzen hinzu.

Könnte es womöglich einen Grund dafür geben, dass Khloé ihre kommende Hochzeit nicht an die große Glocke hängt? Nur wenige Tage vor dem Liebesupdate hatte ihre Schwester Kim Kardashian (40) die Scheidung von Kanye West (43) bekannt gegeben. Vielleicht möchte die 36-Jährige deswegen Rücksicht auf die Gefühle der vierfachen Mutter nehmen, die aktuell eine schwierige Zeit durchmacht.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, April 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Getty Images Kim und Khloe Kardashian 2017 in New York

