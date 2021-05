Dominic Harrison (29) zeigte sich zuletzt besonders experimentierfreudig. Dem Webstar wurde seine Frisur nämlich offensichtlich zu langweilig. In einer insgesamt sieben Stunden andauernden Prozedur ließ sich der Gatte von Sarah Harrison (29) von einem Profi ein paar Dreadlocks filzen. Doch nur kurze Zeit später scheint sich der 29-Jährige schon wieder an seinem neuen Style sattgesehen zu haben. Jetzt zeigt sich Dominic wieder mit Kurzhaarschnitt!

"Die ist so im Blutrausch, schau sie an", witzelt Dominic jetzt in einem YouTube-Video über Sarah. Die greift nämlich ganz beherzt zur Schere und schneidet Locke für Locke ab. Nachdem die Influencerin ihr Werk fast vollendet hat, bemerkt sie: "Du siehst irgendwie schon anders aus!" Dem kann ihr Domi nur zustimmen. "Ich hab jetzt in den Spiegel geschaut – es ist richtig ungewohnt", erklärt der Zweifach-Papa, dessen Dreadlock-Überreste seine Frau liebevoll als "kleine Röschen" bezeichnet.

Doch keine Sorge, Dominic musste sich nicht allzu lange mit dem improvisierten Haarschnitt begnügen. Die beiden ahnten schon, dass die Do-it-yourself-Frisur, die Dominic als "komische Stoppelhaare" betitelt, nicht perfekt werden würde. Aus diesem Grund folgte auch noch ein Friseurbesuch am selben Tag, der für Ordnung auf dem Harrison'schen Kopf sorgen sollte.

Dominic Harrison, YouTuber

Dominic Harrison, YouTube-Star

Sarah und Dominic Harrison

