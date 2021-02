Dominic Harrison (29) überrascht mit einem neuem Look! In Deutschland müssen die Menschen aufgrund der aktuellen Gesundheitslage auf einen Friseurbesuch verzichten. Daher greifen viele nun selbst zur Schere oder dem Rasierer, um ihre Mähne wieder halbwegs in Form zu bringen. Der YouTuber ging nun in seiner Wahlheimat Dubai zum Friseur – doch nicht um sich die Haare abzuschneiden. Der zweifache Vater ließ sich stattdessen die Haare verlängern. Das Ergebnis präsentierte Dominic nun im Netz.

In seiner Instagram-Story überraschte der 29-Jährige nun mit langen Zöpfen. Während er seinen Kopf wild hin und her bewegte, berichtete Dominic: "Ich komme noch nicht so klar mit denen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich sie fallen lassen soll, aber ich bin auf jeden Fall megahappy." Für seinen neuen Look saß der Influencer ganze sieben Stunden beim Friseur und verriet auch, warum er sich das angetan hat. "Weil ich einfach einen Zopf wollte", erklärte der Webstar.

Meistens trage Dominic seine Haare nun zu einem Zopf und demonstrierte das anschließend in einem Clip. Seiner Frau Sarah (29) gefällt sein neuer Style auf jeden Fall. "Steht ihm so gut. Mein hotter Ehemann", kommentierte sie die neue Frisur ihres Liebsten. Wie gefällt euch der neue Style von Dominic? Stimmt unten ab!

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, YouTuber

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison im Februar 2021

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, 2021

