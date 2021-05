Anscheinend ist Darya Sudnishnikova nicht mehr länger mit ihrem Verlobten Pasha liiert! Die russische Teenie-Mutter sorgte vor wenigen Wochen mit ihrer neuen Liebe für große Schlagzeilen: Sie und Pasha gaben nach nur kurzer Zeit zusammen ihre Verlobung bekannt. Nun ist aber offenbar schon wieder alles aus zwischen den beiden: Darya zeigt sich nun nämlich mit einem neuen Freund im Netz!

Offenbar ist die Romanze mit Pasha genauso schnell wieder vorbei, wie sie begonnen hat – auf ihrem Instagram-Account teilte die 15-Jährige nämlich diverse Aufnahmen, die sie total verknallt mit einem anderen Boy namens Maksim zeigen. Scheint so, als wäre die Verlobung mit ihrem Ex geplatzt. Die Influencerin scheint das aber nicht zu bedauern – im Gegenteil: Nach der plötzlichen Trennung von ihrem Ex scheint Darya mit Maksim wieder auf Wolke sieben zu schweben.

Viele Follower der Web-Bekanntheit waren allerdings ein wenig irritiert – ihnen ging der Partnerwechsel offenbar ein wenig zu schnell: "Sie hat Pasha ja direkt ersetzt... Man kann doch nicht jede Woche einen neuen Freund haben." Allerdings nahmen einige Fans die junge Mutter auch in Schutz. "Es ist ihr Leben – also auch ihre Entscheidung", schrieb ein Instagram-Nutzer.

Anzeige

Instagram / nydamaks Darya Sudnishnikova mit ihrem Freund Maksim

Anzeige

Instagram / nydadasha01 Darya Sudnishnikova (r.) mit ihrem Freund Maksim

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova mit ihrem neuen Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de