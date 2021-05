Bill Gates (65) scheint seine Entscheidungen stets ausgiebig zu durchdenken! Am Montag machte der Microsoft-Gründer die Trennung von seiner Frau Melinda (56) publik. Nach 27 Ehejahren hat sich das Paar nach langer Überlegung und viel Arbeit an der Beziehung entschlossen, die Ehe zu beenden, schrieb der Unternehmer in einem Statement. Dabei hatte er sich vor Jahren noch gut überlegt, ob er tatsächlich den Bund fürs Leben eingehen will: Auf einer Tafel hatte Bill die Vor- und Nachteile der Ehe gegenübergestellt!

In der Netlix-Doku "Inside Bill's Brain" berichtete Melinda von einem Moment, an den sie sich noch ganz genau erinnert. Ein Jahr, nachdem die beiden ein Paar wurden, standen sie in ihrer Beziehung an einem Scheideweg und Bill musste eine Entscheidung treffen. Als die 56-Jährige dann in sein Schlafzimmer kam, sah sie seine unkonventionelle Methode zur Entscheidungsfindung. "Auf seiner weißen Tafel standen die Vor- und Nachteile, die es mit sich bringt, verheiratet zu sein", erzählte sie lachend von der skurrilen Situation.

Dabei gab es in der Beziehung auch einige Momente, in denen Melinda ganz und gar nicht optimistisch war, wie sie 2019 im Interview mit The Sunday Times offenbarte: "Ich kann mich an Tage erinnern, an denen unsere Ehe so unglaublich schwer war und ich dachte: 'Schaffe ich das?'" Einer der Gründe sei gewesen, dass Bill immer damit zu kämpfen hatte, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben zu finden.

Getty Images Bill und Melinda Gates

Getty Images Bill Gates bei einer Konferenz in Lyon im Oktober 2019

Getty Images Jennifer, Bill und Melinda Gates

