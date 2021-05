Vorfreude klingt anders! Um George Clooney (59) ist es inzwischen um einiges ruhiger geworden. Nach der Hochzeit mit der Anwältin Amal (43) und der Geburt ihrer gemeinsamen Zwillinge Alexander (3) und Ella (3) scheint der einstige Dauer-Single nun endlich angekommen zu sein. Zum alten Eisen will der Familienvater allerdings noch lange nicht gehören. Für den Schauspieler steht schon der 60. Geburtstag ins Haus – zum Feiern scheint ihm allerdings nicht zumute zu sein!

Am 6. Mai ist es so weit: Der Hollywoodstar wird 60 Jahre alt! Seinem Ehrentag blickt George jedoch mit gemischten Gefühlen entgegen. "Nun, ich bin nicht gerade begeistert davon. Aber es ist besser, als tot zu sein", scherzte der "Ocean’s Eleven"-Darsteller im Interview mit Entertainment Tonight. Zu sterben oder älter zu werden seien die einzigen beiden Optionen, die sich ihm bieten. Seine Wahl stehe damit fest: "Also nehme ich lieber das." Immerhin genießt der Zweifachvater sein Leben gerade in vollen Zügen. Mit seiner Familie fühle er sich "glücklich und gesegnet", erzählte George.

Dabei fühlt er sich seiner Herzdame Amal hin und wieder sogar unterlegen! Erst Anfang des Jahres hatte der Darsteller angemerkt, seine Frau sei zu intelligent für ihn. "Kürzlich hatten wir beide Zoom-Konferenzen. Sie sprach mit anerkannten Wissenschaftlern, ich hatte Howard Stern (67) auf dem Computer und plauderte über Katzenklos und Wodkapartys", verriet George im Interview mit Bild am Sonntag.

Getty Images George und Amal Clooney im Juni 2018

Getty Images Hollywoodstar George Clooney

Getty Images Amal und George Clooney auf der Hochzeit von Harry und Meghan, 2018

