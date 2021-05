Anne Wünsche (29) scheint momentan frisch verliebt zu sein! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hatte sich im Oktober vergangenen Jahres zunächst von ihrem Freund Karim getrennt. Kurz darauf verkündete die Influencerin dann, mit dem SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez in einer Beziehung zu sein. Doch auch dieses Glück hielt nicht lange an. In den letzten Wochen machte Anne immer wieder Andeutungen, dass sie sich momentan mit einem neuen Mann treffe. Doch wo hat sie den mysteriösen Unbekannten eigentlich kennengelernt?

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 29-Jährige jetzt eine Fragerunde mit ihrer Community. Dabei fragte ein Follower scherzhaft, wo sie denn die Bekanntschaft mit ihm gemacht habe. "Den gab es bei Tinder", erklärte die zweifache Mutter und fügte ein lachendes Emoji an. Hat die Berlinerin die Liebessuche auf diversen Flirtportalen also doch nicht aufgegeben? Im Februar hatte Anne eigentlich klar gemacht, dass sie nicht mehr daran glaube, über eine Dating-App das große Glück zu finden.

Doch momentan sieht es ganz so aus, als würde es bei der YouTuberin in Sachen Liebe gut laufen – vielleicht sogar ein wenig zu gut? Die 29-Jährige scheint jedenfalls aufgrund ihrer gescheiterten Beziehungen noch ein paar Zweifel zu haben. "Mal gucken, was die Zeit bringt, aber bis jetzt sieht alles mehr als perfekt aus. Es ist gerade überraschend perfekt", plauderte sie vergangene Woche aus.

