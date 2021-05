Es wäre einfach zu riskant! Nachdem Ilse DeLange (43) verletzungsbedingt bereits während einer Show pausiert hatte, stand sie am vergangenen Freitag trotz Schmerzen wieder mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (30) auf dem Let's Dance-Parkett. Zwar wurde die Sängerin anschließend von den Zuschauern eine Runde weitergewählt, doch Anfang dieser Woche musste sie sich eingestehen, dass sie so nicht weiter trainieren kann. Ein vorzeitiges "Let's Dance"-Aus war somit unvermeidbar – das bestätigt jetzt auch Ilses Arzt.

Wegen ihrer Beschwerden im Fuß war die 43-Jährige in den vergangenen Wochen bei Dr. Volker Gilbert in Behandlung. "Bei Ilse hat sich letzte Woche im MRT ein deutliches Ödem im dritten Mittelfußknochen gezeigt. So etwas ist als Vorstufe einer Ermüdungsfraktur zu werten", klärt der Experte im Interview mit RTL auf. Dem Mediziner tut Ilses unfreiwilliger Show-Exit extrem leid – eine Alternative wäre jedoch nicht infrage gekommen: "Aus medizinischer Sicht ist es unverantwortlich, weiter zu tanzen. Die Gefahr, dass sich im Verlauf doch eine Ermüdungsfraktur einstellt, ist einfach sehr hoch."

2018 hatte schon Jimi Blue Ochsenknecht (29) Erfahrung mit dieser Diagnose machen müssen. Er hatte selbst einen Ermüdungsbruch erlitten und musste die Sendung verlassen – und das, obwohl er sogar zu den Favoriten gezählt hatte. Damit es bei Ilse nicht so weit kommt, traf sie schweren Herzens die Entscheidung, aufzuhören. "Der Zustand von meinem Fuß ist einfach zu unberechenbar. Das Risiko, weiter in der Show zu bleiben, ist schlichtweg zu groß", erklärte sie den Fans.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNow.

Anzeige

Getty Images Ilse DeLange in der siebten "Let's Dance"-Show 2021

Anzeige

Getty Images Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de