Archie Harrison (1) erwartet ein königlicher Anruf! Seitdem Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) beschlossen haben, der royalen Welt den Rücken zu kehren, haben sie auch die britische Heimat des Enkels der Queen (95) verlassen. An großen Festlichkeiten und Geburtstagen können sie deshalb nur selten teilnehmen. Am morgigen Donnerstag feiert Harry und Meghans Sohn Archie seinen zweiten Geburtstag. Der kleine Mann bekommt zwar keinen royalen Besuch in seiner neuen Heimat in den USA, dafür aber offenbar einen Videocall von Elizabeth II.

Die Royal-Expertin Ingrid Seward verriet gegenüber The Sun, dass die Queen ihren Urenkel an seinem großen Tag sicher zu Gesicht bekommen wird: "Ich bin mir sicher, dass sie Kontakt mit der Queen haben werden. Sie [Harry und Meghan] könnten einen Zoomcall mit ihr und Archie organisieren." Auch wenn das Paar und sein Sohnemann sich in Kalifornien ein neues Leben aufbauen, soll Archie seine Wurzeln kennen. "Es wird ihnen besonders wichtig sein, dass Archie seine royale Urgroßmutter in Großbritannien kennt", mutmaßte die Autorin weiter.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die britische Monarchin das junge Familienmitglied über den Bildschirm beobachten kann. Bei einem Videocall in der Vergangenheit soll die 95-Jährige sogar bemerkt haben, dass ihr Urenkel die Haarfarbe seines berühmten Vaters geerbt habe. "Archie hat genau die gleichen roten Haare wie Prinz Harry!", soll die Queen damals laut einem Daily Mail-Bericht gesagt haben.

Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie

Queen Elizabeth II.

