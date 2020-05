Queen Elizabeth II. sieht ihren Urenkel Archie Harrison (1) derzeit nur per Videochat – scheint die virtuellen Begegnungen allerdings zu genießen! Am 21. April feierte das Oberhaupt des britischen Königshauses bereits seinen 94. Geburtstag. Auf ein großes Familienfest musste die Jubilarin aber aufgrund der aktuellen Situation verzichten. Stattdessen empfing sie Video-Anrufe, unter anderem von Harry (35), Meghan (38) und Archie: Dabei soll die Monarchin begeistert Gemeinsamkeiten zwischen dem Knirps und seinem Vater festgestellt haben!

Gegenüber Daily Mail verriet die Adels-Expertin Katie Nicholl Details über den royalen Zoom-Call: "Archie hat genau die gleichen roten Haare wie Prinz Harry!", soll die Königin bemerkt haben. Die Queen könne laut Nicholl an einer Hand abzählen, wie oft sie ihren Urenkel Archie seit dem Umzug der kleinen Familie nach Los Angeles gesehen habe. Wegen der anhaltenden Gesundheitskrise werden die Royals wohl auch in den kommenden Monaten von persönlichen Treffen absehen müssen.

Harry und Meghan sollen derweil die zusätzliche gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn genießen. Nicht nur den Geburtstag der Queen, sondern auch ihren zweiten Hochzeitstag verbrachten sie in ihren eigenen vier Wänden. Auch zum Hochzeitstag habe es viele Videocalls gegeben, vor allem mit Personen, die zur Traumhochzeit des Paares am 19. Mai 2018 beigetragen hatten. "Sie alle erinnerten sich daran, was für ein schöner und magischer Tag es war", berichtete ein Insider gegenüber Haper's Bazaar.

