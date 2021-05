Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Dieser Spruch trifft offenbar auch auf Chloe Ferry (25) und ihre Mutter Liz zu! Das britische TV-Sternchen erlangte durch ihre Rolle in der MTV-Realityserie Geordie Shore internationale Bekanntheit. Doch trotz ihrer Berühmtheit bleibt wohl ihr größter Fan nach wie vor ihre Mama. Im Netz postete Chloe jetzt ein Bild von sich und ihrer Mutter Liz, auf dem sie sich zu verwechseln ähnlich sahen!

Auf Instagram teilte die Fernsehpersönlichkeit zwei Schnappschüsse von sich und ihrer Mama, auf denen das Mutter-Tochter-Duo in Bademode um die Wette strahlt. Ihre Fans waren wegen den Pics sofort völlig aus dem Häuschen. "Wow! Ihr seht euch total ähnlich", sagte einer der User total verblüfft. Ein anderer bezeichnete die beiden sogar als "Zwillinge". Die Lippen- und die Nasenpartie der beiden würden sich total ähneln, war die Meinung eines Teils ihrer Community.

Einige Fans von Chloe führten diese Tatsache jedoch auf die Schönheitsoperationen zurück, die die Beauty und ihre 58-Jährige Mama aller Wahrscheinlichkeit nach an sich durchführen ließen. Andere User sprangen jedoch für die 25-Jährige und ihre Mutter in die Bresche. Die Community soll sich doch einfach freuen, dass Chloes Mama so jung aussähe, lautete der Tenor. "Ich verstehe die Hater nicht. Warum kommentiert ihr? Warum folgt ihr ihrem Account? Das ergibt doch keinen Sinn", machte sich ein User für die Brünette stark.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, britisches TV-Sternchen

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry und ihre Mutter Liz, Mai 2021

Instagram / chloegshore1 Liz und Chloe Ferry, April 2021

