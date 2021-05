Hinter den Let's Dance-Stars liegt eine emotionale Woche: Nachdem Sängerin Ilse DeLange (43) verletzungsbedingt die Show verlassen musste, rückte für sie der in der vergangenen Woche ausgeschiedene Ex-Prince Charming Nicolas Puschmann (30) nach. Viel Zeit, um darüber nachzudenken, hatten die Tanzpaare jedoch nicht – das intensive Training musste schließlich weitergehen. Denn die kommende Sendung hat es mit gleich zwei Tänzen definitiv in sich!

Am Freitag werden die Promis und Profis beim legendären Tanzduell im direkten Vergleich gegeneinander antreten. Jeweils zwei Paare werden dabei ähnliche Outfits tragen und dieselbe Choreografie aufs Parkett bringen. GZSZ-Star Valentina Pahde (26) und ihr Trainer Valentin Lusin (34) treten dabei gegen TVNow-Moderatorin Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42) an – sie geben einen Bollywood-Tanz zu "Jogi" von Panjabi MC zum Besten. Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (33) werden sich hingegen mit Auma Obama und Andrzej Cibis (33) bei einem Streetdance zu "RITMO" von Black Eyed Peas und J Balvin messen. Ein Duell, das wohl vor allem den Juroren Jorge Gonzalez (53) und Motsi Mabuse (40) den Atem rauben wird, liefern sich außerdem die Sportler Rúrik Gíslason (33) und Simon Zachenhuber: Gemeinsam mit ihren Tanzpartnerinnen Renata Lusin (33) und Patricija Belousova tanzen sie Flamenco zu "Don't Let Me Be Misunderstood" von Chico & The Gypsies und Leo Rojas (36).

Als wäre das nicht schon genug, stehen zusätzlich die Einzel-Performances auf dem Programm – und in dieser Woche sind die emotionalen "Magic Moments" an der Reihe. Das bedeutet, dass die Kandidaten in einem Freestyle bedeutsame Ereignisse ihres Lebens vertanzen werden. Simon und Patricija tanzen beispielsweise einen Freestyle zu "Mama" von Pizzera & Jaus.

Die Songs der "Magic Moments" auf einen Blick:

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen einen Freestyle zu "You & Me (Flume Remix)" von Disclosure und Eliza Doolittle (33)

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen einen Freestyle zu "Circle Of Life" von Carmen Twillie und Lebo M.

Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen einen Freestyle zu "Feeling Good" von Nina Simone (✝70) und "La Negra Tiene Tumbao" von Celia Cruz

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen einen Freestyle zu "Mama" von Pizzera & Jaus

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen einen Freestyle zu "I'm Coming Out" von Diana Ross (77) und "Ain't No Mountain High Enough" von Marvin Gaye (✝44) und Tammi Terrell

Lola Weippert und Christian Polanc tanzen einen Freestyle zu "Never Enough" von Loren Allred und "Rewrite The Stars" von Zac Efron (33) und Zendaya

