Stylisher geht es wohl kaum! Im November 2019 hat sich das Leben von Beauty-Bloggerin Kisu (29) um 180 Grad gedreht – seitdem ist sie nämlich Mutter einer Tochter: Milena ist der ganze Stolz der YouTuberin und mittlerweile schon eineinhalb Jahre alt. Das sie aber schon jetzt eine kleine Dame ist, wird auf einer brandneuen Aufnahme deutlich. Das niedliche Mädchen ist nicht nur ordentlich gewachsen, sondern auch schon supermodisch unterwegs.

Auf ihrer Instagram-Seite teilt Kisu einen zuckersüßen Mama-Tochter-Schnappschuss. Das Duo trägt auf dem Bild fast einen identischen Look – denn den schicken Trenchcoat der Netz-Bekanntheit gibt es für ihr Mädchen in einer passenden Mini-Version. "My Twinnie. Ich muss schon zugeben, das ganze Ding mit den Partner-Outfits macht mir echt Spaß", hält die 29-Jährige zu ihrem Foto fest: "Es kommt zwar nur zwei- oder dreimal im Monat vor, aber dann richtig!"

Dass ihre Tochter mittlerweile schon so groß geworden ist, ist für Kisu selbst manchmal kaum zu glauben. Mittlerweile kann Milena nicht nur laufen, sondern plappert auch beinahe wie eine Große. Außerdem hilft sie ihrer Mama bereits in der Küche beim Zubereiten der Mahlzeiten – denn für Kisu ist es wichtig, ihre Kleine so früh wie möglich selbstständig zu erziehen.

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena in Köln

Instagram / kisu Bloggerin Kisu und ihre Tochter Milena, Januar 2021

