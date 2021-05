Diese sieben Ladys werden schon bald bei M.O.M um die Gunst des Seniors Dan und des Juniors Dustin buhlen! Ab 13. Mai wird die zweite Staffel der Datingshow auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen sein. Dabei suchen 14 Single-Frauen im Alter von 25 bis 51 Jahren nach ihrem Traummann und lernen zwei alleinstehende Männer unterschiedlichen Alters kennen. Diese sieben Kandidatinnen, die noch in ihren Zwanzigern sind, gehen auf Liebessuche!

Mit 25 Jahren sind Jennifer und Alina die Nesthäkchen der Gruppe. Beide sind schon seit einigen Jahren Single und hoffen nun, in Dan oder Dustin endlich ihren Mister Right zu finden. Mit derselben Hoffnung geht auch die 27-jährige Studentin Gloria in die Sendung, die gegenüber Joyn behauptet: "Eine Beziehung mit mir verläuft wie eine Achterbahnfahrt." Völlig offen geht auch die flirtwillige Monika aus Oldenburg in das Format. Nach 27 Jahren Lebenserfahrung ist sich die Studentin sicher, dass das Alter in der Liebe keine Rolle spielt.

Ein bereits bekanntes Gesicht ist ebenfalls mit von der Partie: Die 26-jährige Lisa-Marie Sauer hatte ihre damalige Beziehung schon 2019 bei Temptation Island auf die Probe gestellt und ihr Glück 2017 bei Der Bachelor versucht. Inzwischen ist sie wieder Single und offen für neue Erfahrungen. Franziska aus Jena hat zwar keine Datingshow-Erfahrung, abseits des TVs jedoch auch wenig Glück bei den Männern – das soll sich nun bei "M.O.M" ändern. Das erhofft sich auch Selina mit ihren 26 Jahren. Die Auszubildende glaubt, in dem Fernsehformat nicht so schnell Reißaus nehmen zu können, wie sie es im privaten Leben von sich gewöhnt ist.

"M.O.M" – ab 13. Mai 2021 immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Anzeige

Joyn Jennifer, Kandidatin bei "M.O.M"

Anzeige

Joyn Alina, Kandidatin bei "M.O.M"

Anzeige

Joyn Gloria, Kandidatin bei "M.O.M"

Joyn Monika, Kandidatin bei "M.O.M"

Joyn Lisa, Kandidatin bei "M.O.M"

Joyn Franziska, Kandidatin bei "M.O.M"

Joyn Selina, Kandidatin bei "M.O.M"

Anzeige

An wem werden die jüngeren Kandidatinnen mehr Interesse haben? Am Junior Dustin! Am Senior Dan! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de