Bald heißt es wieder Junior vs. Senior – und diese beiden Männer machen sich auf die Suche nach dem großen Liebesglück! Schon seit mehreren Wochen ist bekannt, dass die ungewöhnliche Datingshow M.O.M eine zweite Staffel bekommt, die am 13. Mai auf dem Streamingdienst Joyn startet. In dem Format suchen zwei männliche Singles unterschiedlichen Alters eine neue Partnerin. Nun stellte der Sender endlich die beiden Kandidaten vor.

Als Senior geht in diesem Jahr Dan ins Rennen. Der Berliner ist 49 Jahre alt und von Beruf IT-Unternehmer. Seit Sommer 2019 ist er Single und wünscht sich die perfekte Frau an seiner Seite. Doch mit welcher Strategie geht Dan an den Start? "Ich bin ein sehr authentischer Typ. Ich mache und sage die Dinge so, wie ich sie denke", erklärte er im Gespräch mit Joyn.

Sein Kontrahent ist der 31-jährige Dustin. Er ist Verkaufsberater für Wohnimmobilien in Köln und erst seit letztem Jahr wieder unter den Junggesellen. Dustin weiß schon genau, was er sich in seiner zukünftigen Beziehung wünscht: "In einer Partnerschaft sollte jeder sein eigenes Leben leben können und man sollte sich gegenseitig dabei unterstützen."

"M.O.M" startet am 13. Mai 2021 mit einer Doppelfolge auf Joyn.

Joyn Der "M.O.M"-Kandidat Dan

Joyn Der "M.O.M"-Kandidat Dustin

Joyn Dustin, "M.O.M"-Kandidat 2021

