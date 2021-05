Will Smith (52) gibt sich im Netz für gewöhnlich offen und ehrlich. Zuletzt postet er sogar ungeniert ein Foto seines untrainierten Körpers und gab zu, dass er derzeit in der schlechtesten Form seines Lebens sei. Was seine Follower hingegen kaum zu sehen bekommen, ist die Ursprungsfamilie des Hollywoodstars. Doch nun gab der Schauspieler einen seltenen Einblick: Zum Geburtstag seiner Geschwister teilte er ein gemeinsames Bild!

Via Instagram postete der 52-Jährige den raren Schnappschuss. Darauf zu sehen ist Wills mit Familienmitgliedern. Zwei von ihnen, die Zwillinge Ellen und Harry, feierten am Mittwoch ihren Ehrentag, was der Men in Black-Star auch seine Community wissen ließ. "Meine kleinen Geschwister werden heute 50! Verdammt", schrieb er zu der Aufnahme und markierte die beiden Geburtstagskinder mit Pfeilen.

Doch ein Social-Media-Post war natürlich nicht das Einzige, das der Darsteller seinen Geschwistern spendiert hat. Ellen teilte auf ihrem Profil sowohl Blumen als auch einen Kuchen und markierte ihren älteren Bruder. Harry hingegen feierte auf einer Jacht in Dubai und bedankte sich: "Eine kleine Überraschungsbootsfahrt zum 50. Geburtstag! Danke Will für diesen wunderbaren Ausflug und dafür, dass du immer da bist, wenn ich dich am meisten brauche."

Instagram / willsmith Will Smith, Schauspieler

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Getty Images Will Smith, Schauspieler

