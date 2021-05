Jan Hahn (✝47) hatte noch so viel vor. Am 6. Mai erreichte eine Schocknachricht die Öffentlichkeit: Der beliebte Fernsehmoderator starb im Alter von nur 47 Jahren. Grund dafür soll eine kurze, schwere Krankheit gewesen sein. Vor knapp einen Monat hatte der Dreifach-Vater einen Moderatoren-Job schon abgesagt, indem er sich krankschrieb. Doch das TV-Gesicht widmete sich zeitlebens nicht nur der Moderation, sondern auch der Musik: Jan war drauf und dran, eigene Musik zu veröffentlichen!

Neben seinem offiziellen Instagram-Account pflegte Jan auch ein Konto namens "Delaware and Hudson Music", auf dem er seine musikalische Seite auslebte. In der Account-Beschreibung heißt es: "Es wird gute Musik geben". Auf den Fotos zeigt sich der "Guten Morgen Deutschland"-Moderator beim Gitarre- oder Keyboardspielen. Außerdem teilte er die Momente, in denen er nach musikalischer Inspiration suchte.

Neben seiner Leidenschaft für Musik widmete sich Jan hauptberuflich der Moderation. Besonders in der RTL-Morningshow "Guten Morgen Deutschland" konnten ihn Fans tagtäglich bewundern, wie er durch das Nachrichtengeschehen des Tages führte. Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Guten Morgen Deutschland" verabschiedete sich nun das GMD-Team mit ergreifenden Worten von dem Verstorbenen: "Wir trauern um unseren lieben Kollegen Jan Hahn [...] Diese Nachricht bricht uns das Herz."

Instagram / delawareandhudson_music Jan Hahn, Januar 2021

ActionPress Moderator Jan Hahn

Instagram / janhahn_official Jan Hahn, Oktober 2020

