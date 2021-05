Carmen Geiss (56) ist nicht nur irgendeine Society-Dame. Sie ist die Gattin von Robert Geiss (57), mit dem sie ein Leben in Saus und Braus führt. Das millionenschwere Kult-Paar kann es sich auch allemal leisten und lässt seine Fans gerne an seinem exklusiven Leben teilhaben. Carmen ist vor allem durch ihr lautes Organ zu einer echten Marke geworden. Jetzt sorgte ein besonderer Moment jedoch dafür, dass selbst ihr die Worte fehlten!

Gestern hatte die Blondine Geburtstag und wollte diesen eigentlich ganz ohne Glanz und Gloria über die Bühne bringen. Auf Instagram teilt die jetzt 56-Jährige heute folgende Zeilen: "Es ist so schön, wenn man tolle Kinder hat und sie es nicht akzeptieren, wenn die Mama mal keinen Geburtstag feiern möchte." Ein Video beweist: Die Geiss-Töchter Davina (17) und Shania (16) haben keine Kosten und Mühen gescheut und ihre Mutter mit einer Bootsparty überrascht, auf der zahlreiche Freunde ein Geburtstagsständchen für die nichts ahnende TV-Persönlichkeit sangen!

Was für eine schöne Geste der Partygesellschaft! Zu den Gratulanten gesellen sich auch die Follower der kölschen Frohnatur. Die verewigen sich unter anderem mit Kommentaren wie "Tolle Überraschung", "Bleib so wie du bist, denn so bist du genau richtig" und "Alles Gute – tolle Idee!"

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss im Dezember 2020

azee / ActionPress Carmen und Robert Geiss auf Mallorca, 2019

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, April 2019

