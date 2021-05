Was verdienen die Models auf der Berlin Fashion Week eigentlich? In der letzten Folge Germany's next Topmodel konnten einige von Heidi Klums (47) Mädchen ihre Fashion-Week-Debüts geben. Doch lohnen sich diese Jobs für die Laufstegschönheiten finanziell überhaupt? Promiflash hat bei einigen ehemaligen GNTM-Girls nachgehakt – und reich wird man als Fashion-Week-Model offenbar nicht. Julia Wulf (25) spart sich die Castings inzwischen sogar komplett: "Ich gehe, um ehrlich zu sein, eigentlich nicht mehr zu Castings. Vor allen Dingen ist es bei der Fashion Week auch so, dass die Kunden ja prinzipiell sehr wenig zahlen. Auch durch die Reichweite und so, ich habe halt meine Preise und ich arbeite nicht für 100 Euro am Tag oder so was."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de