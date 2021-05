Ist etwa doch nichts an den Spekulationen über ein Ende der Beziehung dran? Seit knapp neun Jahren sind der Schauspieler Aaron Taylor-Johnson (30) und die Regisseurin Sam Taylor-Johnson nun schon verheiratet. Zuletzt kamen jedoch Gerüchte auf, dass es bei dem Paar mächtig kriseln soll. Es war sogar von Scheidung die Rede. Neue Fotos lassen nun aber vermuten, dass das alles Humbug ist, denn: Die Bilder zeigen die beiden Turteltauben bei einem gemeinsamen Lunch-Date.

Diese Aufnahmen der Filmemacherin und des Avengers: Age of Ultron-Stars in der kalifornischen Stadt Calabasas sind gleich in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes: Einerseits entkräften die Paparazzipics die Trennungsgerüchte und belegen, dass in Sam und Aarons Privatleben alles im Lot ist. Und zum anderen sind die Fotos an sich schon eine wahre Rarität, da die gebürtigen Briten das Rampenlicht sonst eigentlich eher meiden. So gibt es nur sehr selten Bilder wie diese, die sie lässig, mit Fingerfood in der Hand schlendernd, in der Öffentlichkeit zeigen.

Das letzte gemeinsame Foto der beiden ist tatsächlich auch schon eine Weile her – genauer gesagt, fast anderthalb Jahre. Bei der Fotoagentur Getty Images wurde das letzte Bild von Sam und Aaron im Dezember 2019 aufgenommen. Damals waren die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern zu Gast bei dem US-amerikanischen Radiosender SiriusXM.

Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2019

Anzeige

MEGA Sam und Aaron Taylor-Johnson in Kalifornien im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Sam and Aaron Taylor-Johnson in Santa Monica im Dezember 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass es bei den beiden wirklich kriselt? Ich könnte es mir gut vorstellen. Nein, niemals! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de