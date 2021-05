Heiße Küsse zwischen Harry Styles (27) und Emma Corrin! Das ehemalige One Direction-Mitglied ist längst nicht mehr nur als Sänger erfolgreich. Mittlerweile hat der Brite auch die ein oder andere Filmrolle an Land gezogen. Aktuell steht er für seinen neuen Streifen "My Policeman" – eine Verfilmung des Romans "Der Liebhaber meines Mannes" – in England vor der Kamera. Nun gibt es erste Bilder vom Set: Darauf knutschen Harry und seine Co-Schauspielerin Emma wild miteinander rum.

Paparazzi gelang es nun, den "Watermelon Sugar"-Interpreten und die The Crown-Darstellerin in ihrem Element zu fotografieren. Harry und Emma stehen mitten auf der Straße, küssen sich stürmisch – danach schauen sie sich lange in die Augen. Nur durch das Filmteam um ihnen herum wird klar, dass es sich dabei lediglich um eine Schauspielszene handelt.

In "My Policeman" sind Harry und Emmas Charaktere in einer emotionalen Dreiecksbeziehung verwickelt. Eigentlich ist Tom Burgess (gespielt von Harry) mit Marion (gespielt von Emma) verheiratet. Jahrelang unterdrückt der Polizist, dass er homosexuell ist – dann lässt er sich auf eine Affäre mit Patrick (David Dawson) ein. Ein wenig gedulden müssen die Fans sich aber noch. Der Film soll frühestens Mitte 2022 auf Amazon erscheinen.

Getty Images Harry Styles im März 2020

DC /MEGA Emma Corrin und Harry Styles beim Filmdreh für "My Policeman"

Getty Images Emma Corrin, britische Schauspielerin

