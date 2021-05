Yasin Mohamed pfeift auf die Meinungen der Verführer! Der Partner von Alicia Costa Pinhero musste wegen seiner Temptation Island-Teilnahme eine Menge Gegenwind einstecken – wegen seiner wilden Partynächte hagelte es Kritik. Insbesondere die Tatsache, dass der Tattoo-Liebhaber mit vier Single-Ladys nackt baden ging, fanden viele Zuschauer uncool – genau wie die Verführer in der Frauen-Villa. Das interessiert Yasin aber wenig, wie er Promiflash verrät!

Die Single-Boys zogen ziemlich über Yasin her – im Interview mit Promiflash erklärt der Fitness-Fan aber, dass ihn die Meinungen der anderen nicht interessieren würden. "Mir ist es wirklich total egal, wer über mich redet – oder was über mich geredet wird", betont der Manager eines Fitnessstudios. Schließlich sei es nur wichtig, dass er mit sich selbst im Reinen sei: "Ich musste früh in meinem Leben lernen, mich um mein eigenes Seelenwohl zu kümmern und das habe ich bis heute beibehalten."

Das dürfte allerdings nicht für die Meinung seiner Freundin Alicia gelten – ihr gegenüber war dem Muskelmann die Aktion nämlich äußerst unangenehm. "Ich weiß gar nicht, wie man als Freundin solche Bilder verkraften kann", hatte der Münchner im TV betont und aufrichtige Reue gezeigt.

