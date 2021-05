Wer macht es sich bald in der Honeymoon-Suite gemütlich? Bei 5 Senses for Love hatten sich nach der Sinnesphase sechs verlobte Pärchen gebildet. Yma und Marvin, Nicole und Sahand, Sabrina (28) und Mehmet (29), Anastasja und Manuel, Alissa und Sebastian sowie Merle und Christian. Nach der Fährüberfahrt zu kuscheligen Stunden auf der Insel Naxos haben Letztere aber das Handtuch geworfen: Chris knutschte fremd. Die übrigen fünf Duos glauben weiterhin an das Eheglück – doch wer tritt am Ende wirklich vor den Altar?

Während Merle dem Ex-Bachelorette-Teilnehmer das Gezüngel mit Alissa nicht verzeihen konnte, gibt deren Verlobter Basti ihr noch eine letzte Chance. Die zwei wollen sich weiter kennenlernen. Ob aus der Sympathie nach den Sinnesstufen Riechen, Schmecken, Fühlen und Co. aber Liebe werden kann? Immerhin ist der DJ angeblich überhaupt nicht Alissas Typ. Ganz im Gegensatz zu Yma und Marvin. Die Turteltauben übten sich nicht nur mit verbundenen Augen im Trockensex, sondern können auch weiterhin kaum die Finger voneinander lassen. Sabrina und Mehmet verstehen sich inzwischen sogar so gut, dass sie den jeweils anderen auch auf seine Tauglichkeit im Liebesspiel getestet haben.

Anastasja und Manuel haben unterdessen ein erstes Eifersuchtsdrama hinter sich – ob sie dieses endgültig abhaken und in eine gemeinsame Zukunft starten können? Bei Nicole und Sahand schien die Chemie zuletzt zu stimmen, doch könnten auch hier noch dunkle Wolken aufziehen? In einem Instagram-Livestream deutete der Braunschweiger das zumindest an.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

© SAT.1 Alissa und Sebastian, "5 Senses for Love"-Kandidaten

Instagram / anastasja_principessa Anastasja Principessa und Manuel Sofia, "5 Senses for Love"-Teilnehmerin

SAT.1/Benedikt Müller Nicole und Sahand von "5 Senses for Love"

