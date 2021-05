Die lange Mähne ist Geschichte! Rihanna (33) begeistert ihre Fans weltweit nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem Äußeren. Über die Jahre mauserte sich die Sängerin zur waschechten Fashionista und vertreibt inzwischen sogar Reizwäsche über ihre eigene Dessous-Marke. Doch anscheinend ist ihr dieser Wandel noch nicht genug – die Sängerin wagte sich nun auch an ein neues Umstyling: Rihanna hat jetzt eine Kurzhaar-Frisur!

Auf neuen Fotos ist zu erkennen: Die erfolgreiche Unternehmerin hat sich von ihren langen Haaren verabschiedet. Rihanna trägt ihre Haare dunkler als zuvor und raspelkurz! Doch nicht nur mit ihrer Frisur zog sie alle Blicke auf sich. Die Musikerin bewies einmal wieder ihre Mode-Begeisterung: Die 33-Jährige kombinierte eine grüne Hose zu einer weißen Sonnenbrille und einem auffälligen Mantel im blauen Metallic-Look.

Was wohl Rihannas Freund A$AP Rocky (32) zu dem neuen Look sagt? Ein Problem wird er damit wohl kaum haben, denn ihre langen Haare waren wohl nicht der Grund dafür, weswegen sich der Rapper in die Sängerin verguckt hatte. Gegenüber Hollywood Life hatte eine nahestehende Quelle vor wenigen Monaten verraten, dass der 32-Jährige inzwischen nicht nur Rihannas Herz, sondern auch die ihrer Familie und Freunde gewonnen habe. "Die Reise läuft so gut, es könnte nicht besser laufen", hatte der Insider betont.

ActionPress Rihanna, Mai 2021

ActionPress Rihanna in Santa Monica, Kalifornien

ActionPress Rihanna bei einer Filmpremiere, 2019

