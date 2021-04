Man gönnt sich ja sonst nichts, dachte sich wohl Rihanna (33)! Der Superstar zählt heutzutage zu den absoluten Topverdienern im Musikgeschäft. Mit Hits wie "Umbrella" und "Diamonds" verewigte sich die Sängerin in den Herzen ihrer Fans. Ihr weltweiter Erfolg spülte auch ordentlich Geld in ihre Kasse, das sie unter anderem in Immobilien investiert. Jetzt kaufte sich Rihanna ein weiteres Millionen-Anwesen in Beverly Hills!

Nach einer bescheidenen Hütte sieht Rihannas neues Heim ganz und gar nicht aus. Umgerechnet acht Millionen Euro hat die Musikerin laut Vanity Fair für ihr neues Zuhause hingeblättert. Das Anwesen verfügt über vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, eine weitläufige Terrasse und einen Pool. Das Ulkige: Die Unternehmerin kaufte erst vor vier Monaten in derselben Straße in Beverly Hills, Kalifornien, eine Immobilie für umgerechnet zehn Millionen Euro.

Neben den beiden Anwesen in derselben Straße hat die "Disturbia"-Interpretin außerdem ein fünf Millionen Euro teures Haus in den Hollywood Hills. Die Modedesignerin ist außerdem stolze Besitzerin eines Penthouse im "The Century"-Wolkenkratzer im Westen von Los Angeles, einer Wohnung auf dem Wilshire Boulevard in L.A. und einer Villa in ihrer Heimat Barbados.

MEGA Rihannas neues Anwesen in Beverly Hills

MEGA Rihannas acht Millionen Euro teures Haus

MEGA Rihannas Wohnzimmer in Beverly Hills

