Auma Obama hat die Jury mit ihrer Performance so richtig umgehauen! In der vergangenen Folge von Let's Dance mussten die Promis neben einem Paartanz unter dem Motto "Magic Moments" auch im Duell gegen einen ihrer Mitstreiter tanzen. Auma trat mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis (33) gegen Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (34) an – und stiehl ihnen dabei glatt die Show: Mit über 60 Jahren legte die Autorin einen atemberaubenden Streetdance hin!

"Auma hat den Jungs gezeigt, wo der Hammer hängt [...] Da war sie schon flotter auf den Beinen!", erklärte der Juror Joachim Llambi (56) ganz fasziniert. Diesem positiven Feedback schloss sich seine Kollegin Motsi Mabuse (40) direkt an. Auma habe die Zwischenbeats richtig gefühlt. Auch die Twitter-Community zeigte sich von der Performance der Kenianerin ziemlich begeistert. "Wie cool war bitte Auma? Die hatte richtig Swag!", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Alter Schwede, Auma hat das so ernst genommen, dass sie sogar das typische Street-Dance-Bitch-Face aufgesetzt hat." Für die Autorin selbst kommt die positive Kritik aber scheinbar nicht sonderlich überraschend. "Ich musste zeigen, dass ich das konnte", gab sich die Halbschwester von Barack Obama (59) selbstbewusst.

Trotz ihres Mega-Auftritts mussten Auma und ihr Tanzpartner Andrzej bei der Entscheidung zittern. Am Ende konnten sie sich aber trotzdem noch gegen Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42) durchsetzen und sind eine Runde weiter.

Getty Images Auma Obama, Autorin

Getty Images Auma Obama und Andrzej Cibis, "Let's Dance"-Teilnehmer 2021

Getty Images Auma Obama und Andrzej Cibis bei "Let's Dance" 2021

