Die Luft wird dünner: Nur noch sechs Paare kämpften am Freitagabend in der diesjährigen Let's Dance-Staffel um den Pokal. In der vergangenen Woche hatte es eigentlich Nicolas Puschmann (30) und seinen Pofipartner Vadim Garbuzov (33) getroffen – nach dem Verletzungs-Aus von Ilse DeLange (43) kehrten sie jedoch überraschend zurück! Konnte das Herren-Duo in dieser Woche mit seinem "Magic Moment" überzeugen? Und wer musste die Show heute verlassen?

Nicolas und Vadim mussten sich in dieser Woche keine Gedanken machen: Mit 29 Punkten schrammten sie knapp an der Bestwertung vorbei. Auch Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) brauchten nicht zu zittern. Sie holten mit ihrer Megaperformance furiose 30 Punkte! Eng wurde es am Ende hingegen für Auma Obama und Andrzej Cibis (33) sowie für Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42). Am Ende entschied das Publikum: Lola und Christian mussten die Show verlassen.

Ilse und ihr Profipartner Evgeny Vinokurov (30) waren heute Abend trotz ihres Ausscheidens Teil der Show: Während die Musikerin ihren magischen Moment gesanglich präsentierte, tanzte der Profi dazu. Über die Chance, auf dem "Let's Dance"-Parkett zu Live-Musik zu performen, freute sich Evgeny im Vorfeld besonders.

Getty Images Auma Obama und Andrzej Cibis bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2021

